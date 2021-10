Een 51-jarige Bredanaar heeft een politieagent vrijdagavond met de dood bedreigd. Dat gebeurde nadat de verdachte betrapt werd op het rijden onder invloed in Zevenbergen. Dat meldt de politie.

De automobilist rijdt omstreeks 22.30 uur in zijn auto rond in de Prins Hendrikstraat in Zevenbergen. Omdat zijn autoverlichting niet aanstaat, wordt hij gecontroleerd. Als de agent de bestuurder aanspreekt, reageert hij met een dubbele tong. Ook ruikt de agent een alcohollucht. Dus moet de man blazen, waaruit blijkt dat hij te veel alcohol genuttigd heeft.

De agent van dienst roept een surveillance-eenheid op om de man voor een ademanalyse over te brengen naar het politiebureau. Op dat moment slaat de sfeer om: de verdachte slaat plotseling doodsbedreigingen uit naar de agent. Als de andere eenheid ter plaatse is neemt deze de man mee naar het politiebureau. Na de ademanalyse blijkt dat de man drie keer te veel alcohol heeft gedronken dan toegestaan. Zijn rijbewijs is daarom ingevorderd.

De Bredanaar zit nog vast vanwege de bedreigingen die hij heeft geuit tegen de politieman. Hij wordt zaterdag gehoord.