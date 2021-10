Er is alsnog en nu definitief groen licht. Het optreden van de bekende breakdancer REDO op de Grote Markt in Breda gaat zaterdagmiddag gewoon door.

Deze performance (tussen 12.00 en 15.00 uur) vormt het hoogtepunt van de Bredase Week van de Toegankelijkheid. REDO zal naast zijn optreden ook workshops geven. " Ik ben nog steeds gewoon van de partij, dus heel graag tot zaterdag!", mailde Redouan Ait Chitt (REDO) woensdagavond aan de organisatie na een dag vol verwarring.

's Ochtends leek het feest nog niet door te gaan omdat niet aan de corona-voorwaarden zou zijn voldaan. Het podium naast het bordes van het stadhuis zou omgeven moeten zijn door hekken en daar was geen tijd meer voor. Alle betrokken kregen een mail met bericht van afgelasting.

In de loop van de middag kwam de gemeente echter terug op deze beslissing. Het bleek op een misverstand te berusten. 'Afhekken' is niet nodig, bezoekers moeten alleen wel een coronatoegangsbewijs kunnen tonen. En dus ging de organisatie als een speer aan de slag om de vergunning definitief rond te krijgen, betrokkenen weer in te lichten en het feest alsnog door te laten gaan.

Naast het programma op de Grote Markt zijn er zaterdag wat kleinere activiteiten rond de Haven gepland. Een dag eerder, vrijdag, is er bij atletiekvereniging Sprint een speciale Kids-dag, waarbij 250 kinderen - met en zonder beperking - samen kunnen spelen tussen 9.30 en 13.00 uur.