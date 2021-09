De politie heeft dinsdagochtend een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van een man die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben mishandeld in de Johanna Ufkesstraat in Breda. De verdachte zou vervolgens in de naastgelegen Jeannette Houwingstraat rond hebben gelopen met een (vermoedelijk) Japans samurai zwaard.