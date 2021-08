In het Stedelijk Museum Breda vindt de komende zes weken de Summer School plaats. Hierbij krijgen kinderen vanaf zeven jaar les van kunstenaars die momenteel verbonden zijn aan de expositie Razende Stilstand.

Verven, tekenen of lekker knutselen met ruimtelijke figuren van papier. Het komt allemaal voorbij op de eerste dag van de Summer School in het Stedelijk Museum.

Gastdocent deze dag is kunstenaar Romee van Oers, al is de masterclass ook meteen een leermoment voor haarzelf. "Het is voor mij soms best zoeken naar de balans tussen iets nieuws bijbrengen en kinderen de ruimte geven om zelf dingen te proberen."

Creativiteit

Tegelijk is de kunstenaar onder de indruk van de rust en interesse die de leerlingen hebben voor haar werkwijze. Ze probeert hierbij de jeugd vooral bij te brengen hoe je 3D voorwerpen op 2D papier kan vatten met een net iets te dikke kwast.

Zelf kreeg Van Oers het kunstzinnige met de paplepel ingegoten via haar vader die schilder is. Volgens projectleider van Summer Schools, Josje Leen, is dat ook de beste manier om met kunst in aanraking te komen. "Een kunstenaar heeft een bepaalde kijk op de wereld en deze andere blik helpt kinderen om de creativiteit in zichzelf te ontdekken."

De school die onderdeel is van Summervibes moet over 6 weken leiden tot een heuse expositie in de projectruimte Next. Iets wat volgens Leen zowel een hoop plezier geeft, maar ook een hoop inspanning kost. "Het is mooi te zien hoe zo'n lege ruimte langzaam verandert in een tentoonstelling. Wel wordt het nog best een hele klus om straks een plek te vinden voor alle 360 werken."

De elfjarige Jolie Albert is zelf al een halve kunstenaar, want ze maakt thuis regelmatig landschappen van aquarelverf. Scheppingskracht die haar later nog best eens van pas kan komen. "Ik wil later geen kunstenaar worden, maar wel architect en daar heb je ook creativiteit voor nodig." Wat ze momenteel aan het tekenen is tijdens de Summer School weet Albert niet. Dit is volgens de jongedame ook niet erg, want ze heeft er sowieso plezier in. "Je begint gewoon en dan wordt het vanzelf wel iets."