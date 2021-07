Met een lachgasballon aan zijn lippen haalde een nietsvermoedende bestuurder vrijdagavond een onopvallende politieauto in op de A27 richting Breda. De 21-jarige haalde snelheden van 170 kilometer per uur en werd na een achtervolging aangehouden.

Een agent in een onopvallende politieauto reed rond 21.45 uur bij Oosterhout op de A27 toen een bestuurder hem van achteren naderde. Die seinde met grote lichten, omdat hij er langs wilde. De agent ging opzij en werd direct ingehaald door de auto.

De agent zag dat er twee mannen in de auto zaten, beiden met een ballon aan hun lippen. Hij besloot de auto te volgen en vroeg ondertussen via de meldkamer om assistentie.

Levensgevaarlijk

De bestuurder vervolgde met hoge snelheid zijn weg op de A27. Het foefje met de knipperende lichten werkte vaak bij andere bestuurders die hij wilde inhalen. Maar als het niet lukte, gebruikte hij enkele keren de vluchtstrook om zijn voorliggers in te halen. Op sommige momenten werd een snelheid gehaald van tegen de 170 kilometer per uur.

De jonge bestuurder negeerde vervolgens een afgezette rijbaan met rood kruis en zorgde dat bestuurders op de rem moesten trappen wanneer hij van rijbaan wisselde. De agenten in het onopvallende voertuig konden hem korte tijd later een stopteken geven, waar hij gehoor aan gaf.

De 21-jarige bestuurder uit Zeist werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een speekseltest. Na verhoor over zijn rijgedrag en het gebruik van lachgas is hij later op de avond in vrijheid gesteld. Hij zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden voor zijn daden.