Komend half jaar moet duidelijk worden wat Breda aan maatregelen nodig heeft om de kloof tussen de wijken te verkleinen. Dat moet leiden tot deel twee van het Pact van Breda. Deel 1, de inventarisatie van wat er speelt, is donderdag gepresenteerd door de Initiatiefgroep Verbeter Breda. "We worden geen projectencarroussel."

De kansongelijkheid tussen wijken en buurten is al zo oud als er steden zijn. Daarin is Breda niet anders: staat je wieg in het Ginneken, dan ziet je toekomst er beter uit dan wanneer je in de Hoge Vucht geboren bent. Of woont. Anders dan anders geeft de gemeente nu de regie aan burgers.

Onder aanvoering van Justin Goetzee, oud-directeur van NAC met een groot netwerk, is de initiatiefgroep (met daarin vijf andere betrokken Bredanaars) gaan praten. Met meer dan 300 bewoners en 90 organisaties. Conclusies genoeg: er wordt veel over, maar te weinig met bewoners gepraat.

Het bestempelen van een buurt als kwetsbaar, vergroot die kwetsbaarheid alleen maar. Veel problemen zijn 'usual suspects', beseft ook Goetzee: "Problemen van tientallen jaren los je niet in een week op."

Concrete plannen heeft de initiatiefgroep niet in deel 1 van het Pact van Breda. Daar mogen professionals zich de komende maanden op storten. Het gaat wel draaien om begrippen als verbinding, in plaats van een pleintje opnieuw inrichten. "We worden geen projectencarroussel", maakt Goetzee duidelijk.

Breda-Zuid moet zich betrokken voelen bij Breda-Noord, en vooral ook andersom. Conclusies van de gesprekken: verbeter de bestaanszekerheid van mensen. Investeer in de jeugd. Verspreid voorzieningen die aansluiten bij wat mensen willen, beter over de stad.

Culturen en achtergronden

Zorg voor een goed en gevarieerd woningaanbod. Stimuleer ontmoetingen tussen alle culturen en achtergronden. Met als paraplu daarboven een herijking van de verhouding tussen bewoners en overheid.

Deel 2 van het Pact wordt volgens Goetzee een plan met een concrete aanpak: "Dat worden tastbare zaken. Er komt een organisatiestructuur met financiering. Tot die tijd willen we ook 'laaghangend fruit' plukken, dingen aanpakken die we gaandeweg de rit tegenkomen. We hebben tot nu toe verzameld wat er is, wat er onder de bewoners van de verschillende wijken speelt. De uitvoering is voor de lange termijn en hangt niet aan een politieke cyclus."

Dus komen er concrete plannen, dan kan een volgend College daar niet in een keer een ommezwaai in maken. Zoals Sinead Power van de initiatiefgroep zegt: "Dit vereist commitment en is geen rapport voor onderin de la."