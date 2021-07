De traditionele Indië-herdenking op 15 augustus bij woon-zorgcentrum Raffy in Breda gaat dit jaar vanwege corona niet door.

"De verschillende scenario's lagen klaar en de organisatie was verder rond. Maar door de toename van het aantal besmettingen met de nieuwe variant van het coronavirus en de daardoor verscherpte richtlijnen, waarvan we nu niet kunnen weten of die nog verder aangescherpt worden, is het voor Stichting Arjati helaas niet mogelijk om een herdenking te organiseren, die bij ons past.

Laagdrempelig, voor iedereen vrij toegankelijk en met na afloop ruimte voor ontmoeting", meldt de organisatie. De beslissing is genomen in samenspraak met vaste gastheer Raffy in Breda-Noord.

Vorig jaar werd op 15 augustus stilgestaan bij het feit dat het die dag exact 75 jaar geleden was dat de Tweede Wereldoorlog ook in Nederlands-Indië eindigde. Vanwege corona was daar toen maar een beperkt aantal genodigden bij aanwezig, rond het Indië-monument in de tuin van Raffy.

Stichting Arjati kijkt nu al uit naar de editie op 15 augustus 2022. "Wij hopen dat de Indië-herdenking in Breda dan weer op een volwaardige en respectvolle manier kan plaatsvinden."