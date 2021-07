Hoewel de schade aan twee op elkaar gebotste auto's in Breda groot was, bleven de inzittenden ongedeerd. Het auto-ongeluk gebeurde maandagochtend op de kruising van de Valkenierslaan en Blauwe Kei.

Om 9.45 uur rukten de hulpdiensten uit naar de kruising in kwestie. Daar waren twee auto's op elkaar gebotst. Het is niet bekend hoe dat ongeluk kon gebeuren. De inzittenden van beide voertuigen werden ter plaatse nagekeken in een ambulance, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Beide flinke beschadigde voertuigen zijn getakeld door een berger. Op het moment dat de politie onderzoek deed, werd de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer.