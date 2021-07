Met gloednieuwe verkeersborden hopen de gemeenten Breda en Alphen-Chaam te bewerkstellingen dat fietsers in buitengebieden wat beter opletten: 'Houd het gezellig, geef elkaar de ruimte.'

De wethouders Frank van Raak (Alphen-Chaam) en Daan Quaars (Breda) hingen maandagmorgen twee borden op langs de fietsallee tussen Ulvenhout en Alphen, waar veel toerfietsers gebruik van maken. De twee gemeenten werken de laatste jaren samen op het gebied van fietsveiligheid. De twee borden staan op de gemeentegrens tussen Alphen-Chaam en Breda, op het kruispunt van de Geerbroekseweg en de Royaaldreef. Tijdens de zomervakantie worden meer borden langs deze route geplaatst.

Frank van Raak: "We horen van mensen dat ze zich soms niet veilig meer voelen op de fietspaden. Daarom hebben we de handen ineen geslagen en zijn tot deze campagne gekomen."

Daan Quaars: "Dit is het drukste recreatieve fietspad in de omgeving. Het afgelopen coronajaar hebben steeds meer mensen het (e)fietsen ontdekt. Ik vertrouw erop dat we elkaar de ruimte en het plezier gunnen."