Honderd gezinnen in de gemeente Breda die mede afhankelijk zijn van de Voedselbank, hebben in de aanloop naar de schoolvakantie een zomerpakket ontvangen.

De pakketten zijn samengesteld door Ladies' Circle De Baronessen in samenwerking met drie basisscholen in de gemeente.

Leerlingen van de Dr. de Visserschool en Nutsbasisschool Dirk van Veen in Breda en basisschool De Klokkebei in Ulvenhout hebben de pakketten mee gevuld. De Ladies' Circle, een serviceclub voor vrouwen tot en met 45 jaar in Breda en omstreken, stelde een poster met producten samen. De kinderen kozen daarvan een product uit en namen dat mee naar school om in een pakket te doen.

Zo'n honderd rijkgevulde zomerpakketten zijn inmiddels afgeleverd bij gezinnen in de gemeente Breda, die het steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.