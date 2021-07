De herontwikkeling van het voormalige CSM-terrein in Breda tot woonwijk baart Perfetti Van Melle zorgen. De snoepfabriek is naast dit gebied gevestigd en vreest strengere milieunormen. "Ons bedrijf wordt op slot gezet."

Dat blijkt uit een zienswijze die Perfetti Van Melle heeft ingediend tegen de Omgevingsvisie Breda 2040. Daarin wordt onder meer een toekomstbeeld geschetst van 't Zoet, het oude CSM-terrein.

"De plannen baren ons zorgen'', laten Banning Advocaten namens de snoepfabriek weten. "De productie van snoep en suikerwaren gaan onvermijdelijk gepaard met geuremissie. Omdat er op dit moment geen gevoelige objecten zoals woningen in de buurt zijn, leidt dat niet tot problemen. Daarom kunnen we op dit moment goed uit de voeten met onze locatie in Breda."

Dat goede gevoel verdwijnt, wanneer er dicht bij het bedrijf woningen worden gebouwd. Uit de Omgevingsvisie maken de advocaten op dat die maar 25 meter van de fabriek verwijderd zullen zijn: "Dan ontstaan er onvermijdelijk problemen, er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden meer en ons bedrijf wordt op slot gezet." Daarom wil Perfetti Van Melle dat het stadsbestuur van Breda afziet van woningen en hoogbouw 'zo dicht' bij de fabriek.

Burgemeester en wethouders zijn niet erg onder de indruk van de kritiek: "We zien niet af van de opgave om het voormalige CSM-terrein te transformeren naar een hoogstedelijk gebied voor voorzieningen, werken en wonen. Ook zien we niet af van de ambitie om ruimte te bieden aan hoogbouw."

Als doekje voor het bloeden laat het stadsbestuur weten dat bij de uitwerking van de plannen, "de belangen van Perfetti Van Melle vanzelfsprekend worden meegewogen". Maar de huidige zienswijze wordt in ieder geval ongegrond verklaard.

Industriestrook Koele Mei

Iets verderop in de stad, in het Liniekwartier, is een andere zienswijze ongegrond verklaard. Daar had de Wijkraad Linie-Doornbos gevraagd om een andere gebruik van de 'industriestrook' tussen het spoor en de Koele Mei. Daar zijn nu bedrijven gevestigd, maar de bewoners zien daar liever een park annex woningen verrijzen. De huidige bedrijvigheid moet verhuizen naar de aanpalende Frankenthalerstraat.

Maar ook hier zet het college een streep door de verwachtingen: de bedrijvenstrook Koele Mei blijft in stand. Er wordt zelfs werk gemaakt van het 'toekomstbestendig' maken van dit gebied. Daar is een goede reden voor: het groeiende tekort aan bedrijventerreinen in Breda. "Bovendien willen we dit soort terreinen behouden voor de wijken", aldus het college. "Werken moet ook dicht bij het wonen kunnen plaatsvinden."