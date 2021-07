Zes medewerkers van waterschap Brabantse Delta in Breda zijn naar Limburg vertrokken om mee te helpen bij het bestrijden van de wateroverlast. Ze zijn vanuit de werkplaats in Heijningen met in totaal 650 meter aan mobiele keringen naar Ottersum afgereisd.

De mobiele keringen bestaan uit één of twee flexibele buizen of slangen die gevuld kunnen worden met water. Door het gewicht blijven ze stevig liggen.

Op plaatsen waar het water dreigt te stijgen kunnen ze langs een kade worden gelegd, zodat die tijdelijk wordt verhoogd. Hoe lang de West-Brabantse keringen in Limburg nodig blijven, hangt af van de lokale situatie.

Waterschap Brabantse Delta had deze mobiele keringen voor noodgevallen klaarliggen. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden op de momenten dat het Volkerak-Zoommeer wordt ingezet als waterberging.