Bij de stoplichten op de Ettensebaan in Breda, ter hoogte van de IKEA, is zaterdagmiddag een camper in brand gevlogen. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. De bestuurder merkte dat de camper rookte aan de achterzijde en kon het voertuig verlaten.

Terwijl hij nog probeerde om het een en ander te redden, liep hij een brandwond op aan zijn arm. Zijn reisgenote en hond kwamen met de schrik vrij.

In het voertuig lag een gasfles. Die is door de brandweer veiliggesteld. Hoe de brand kon ontstaan is niet duidelijk. De camper is inmiddels getakeld.