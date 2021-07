De miljoenen euro's die de gemeente Breda heeft gekregen om woonklimaat en leefomgeving te verbeteren in wijken waar dat soort omstandigheden niet vanzelfsprekend zijn, worden ingezet in de Hoge Vucht en Doornbos-Linie.

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders hebben gestuurd aan de gemeenteraad. Breda krijgt van het kabinet ruim 26 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds en dat verheugt het college.

Belangrijk puzzelstuk

"Het Rijk erkent de problematiek van deze Bredase wijken", constateert het stadsbestuur. "Met deze subsidie is een belangrijk puzzelstuk gelegd voor een langjarige aanpak van de structurele verbetering van Hoge Vucht en Doornbos-Linie."

De vraag is nu: wat kan er precies met de miljoenen worden gedaan? Want leefbaarheid en duurzaamheid zijn op zich vrij abstracte begrippen. Het is in ieder geval de bedoeling om de zogeheten energietransitie 'een boost te geven'. Dat is kort door de bocht de overstap van fossiele brandstof op groene stroom.

Eerder heeft het college al laten weten dat met name in de Hoge Vucht en Doornbos-Linie kansen liggen om dit soort projecten aan te zwengelen. Het plan voor de verbetering van de wijken wordt niet alleen op het stadskantoor in elkaar gezet.

Bewoners, maar ook maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor een gesprek. "Op die manier kunnen we met aandacht voor de specifieke omstandigheden van buurten te werk gaan", aldus burgemeester en wethouders.