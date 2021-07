De gemeente Breda heeft twee aaneengesloten percelen van in totaal tien hectare aangewezen in de polder ten noorden van de wijk Haagse Beemden (ten zuiden van de dijk van de vierde bergboezem) voor aanplant van een 'levensbos'.

Het is een uitvloeisel van een raadsmotie van juli 2016 voor aanplant van een 'herinneringenbos' waar herdenking en vieringen centraal staan, maar die naam is intussen veranderd in levensbos.

Partners in het 'bosplan' zijn natuurvereniging Markkant en Uitvaartorganisatie Zuylen. Voor afwaardering van de grond is dit voorjaar een subsidie van het GOB (Groen Ontwikkel Fonds) ontvangen. "Centraal staat niet het kopen van een boom als herinnering, maar dat we met de aanleg van het bos samen bouwen aan de toekomst waarbij herdenking en vieringen centraal staan", aldus wethouder Paul de Beer (D66) in een raadsbrief.

De aanleg van het bos wordt betaald door geïnteresseerden, 'door middel van het kopen/sponsoren van een herinnering'. De gemeente kijkt nog op welke wijze bewoners van de stad (financieel) kunnen bijdragen aan de aanleg. Na de zomer komt de wethouder met uitsluitsel.