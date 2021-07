In drie Bredase parken is vanaf deze week een reizende foto-expositie over de coronapandemie te zien.

De posters zijn ontworpen door het Bredase collectief Zut Mon Sac en verwijzen naar de corona pandemie. De eerste expositie staat al in het Boeimeerpark en is tot 27 juli te bekijken. De reizende expositie is een idee van Graphic Matters. Aan het kunstenaarscollectief Zut Mon Sac is gevraagd om na te denken over hoe de samenleving er na corona uitziet.

Het resultaat is te zien op de pop-up expositie van 24 posters tot 27 juli in het Boeimeerpark, van 4 tot 25 augustus in het Van Sonsbeeckpark en van 1 tot 23 september in het Zaartpark.