Op de plaats in het Heuvelkwartier in Breda waar tot enkele jaren geleden nog uitgewoonde huurkazernes stonden, gaan de projectontwikkelaars van Maas-Jacobs en de Nederlandse Bouw Unie (NBU) 75 "stoere herenhuizen" bouwen.

Het gaat om vier woningtypes die in maatvoering variëren van 'large' tot XXXL.

Het project heeft de naam 'Blend' gekregen en de woningen die nog moeten worden gebouwd gaan dit najaar in de verkoop. Voor het zo ver is willen de ontwikkelaars woningzoekenden al de gelegenheid geven om een indruk te krijgen van de plannen. Daarom wordt op donderdag 15 juli het 'Bekend met Blend Event' gehouden.

Wat in ieder geval nu al opvalt is dat het ontwerp van de nieuwe woningen in lijn is met de architectuur zoals die eind jaren '40 van de vorige eeuw is getekend door Fritz Peutz. Het project sluit aan op de plannen van corporatie WonenBreburg om in de omgeving van de Hudsonstraat 1160 koopwoningen en 110 sociale huurappartementen te bouwen.

De 75 woningen van 'Blend' komen terecht in drie bouwblokken, aan het Planciusplein, de Hudsonstraat en de Roggeveenstraat.