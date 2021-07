Een 28-jarige man uit Wassenaar heeft zaterdagavond zijn rijbewijs in moeten leveren na een forse snelheidsovertreding. De man reed namelijk met 190 kilometer per uur over de A16 bij Breda.

Op de snelweg bij Breda was rond die tijd een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur geldend. De man wilde niet meewerken aan een drugstest of bloedproef en krijgt daarom ook nog een proces verbaal.

Wanneer de man zijn rijbewijs terugkrijgt, is niet duidelijk.