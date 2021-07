Een eigen internet-netwerk met een lengte van 65 kilometer voor de prijs van nog geen 4,5 miljoen euro. De gemeente Breda ziet het wel zitten, maar in de raad worden vraagtekens gezet: 'Hoe veilig is dit en welk probleem wordt hiermee opgelost?'

Voor wethouder Daan Quaars (Digitalisering, VVD) is de aanleg van de zogeheten 'BredaRing' bijna vanzelfsprekend een goed idee. Data van de gemeente hoeft niet langer over de netwerken van commerciële providers, het is op termijn een stuk goedkoper en het risico dat hackers er met de gegevens vandoor gaan is klein.

Hij was dan ook een beetje uit het veld geslagen toen CDA-raadslid Caspar Rutten donderdagavond tijdens een debat over de investering in de BredaRing zei: "Ambitieus plan, maar welk probleem wordt hier opgelost?"

Rutten maakt zich zorgen over de veiligheid. Want als andere maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs, ziekenhuizen en brandweer, aanhaken op het netwerk, dan krijgen hackers misschien alsnog toegang tot de BredaRing: "En wij weten niet wat ze bij het Amphia uitspoken."

VVD-raadslid August Veenenbos vroeg zich af of Rutten zich dan liever overlevert aan de grillen van commerciële aanbieders. En zijn D66-collega Joek van Pul zei: "Als we in de toekomst iets willen doen met toegepaste technologie, dan hebben we deze hardware nodig."

Wethouder Quaars benadrukte dat hij niet afhankelijk wil zijn van commerciële aanbieders: "Dankzij de BredaRing gaan onze data niet langer over andermans netwerk. En dat tegen kostprijs. Het levert ons zo een ton op."

Rutten was niet onder de indruk, maar dat maakt niet uit. Een meerderheid van de fracties lijkt enthousiast voor de aanleg van het netwerk.