Een 24-jarige man is in de nacht van woensdag op donderdag beroofd van zijn portemonnee op de Stationslaan in Breda. De twee verdachten sloten het slachtoffer die op zijn scooter zat in, beroofden hem en sloegen daarna op de vlucht. De politie heeft één verdachte (19) weten aan te houden.

Rond 00.10 uur reed het slachtoffer met zijn scooter over de Stationslaan toen een persoon opeens voor hem ging staan. Een tweede man ging achterop zijn scooter zitten en graaide in zijn jaszakken. Daarna gaf de verdachte het slachtoffer nog een duw.

Toen het duo wegliep, voelde de 24-jarige in zijn zakken en merkte hij dat zijn portemonnee ontbrak. Hij besloot achter de verdachten aan te gaan, waarna hij ook nog bedreigd werd door een van de mannen. De Bredanaar belde de politie.

Het slachtoffer wist een goede beschrijving door te geven, waardoor de politie een negentienjarige man uit Breda op de Crogtdijk aan kon houden. Hij bleek de portemonnee van het slachtoffer bij zich te hebben.