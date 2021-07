Advocaat Peter Schouten uit Breda is dinsdagavond in veiligheid gebracht na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Er waren dinsdagavond veel zwaarbewapende agenten op de been rondom zijn woning. De omgeving werd afgezet, voorbijgangers werden op afstand gehouden.

Peter Schouten is de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces rondom Ridouan T.. Hij nam die taak op zich nadat de vorige advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, werd vermoord. De Vries is de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

De Vries werd dinsdagavond neergeschoten in Amsterdam nadat hij te gast was geweest bij RTL Boulevard. De Vries is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn drie verdachten aangehouden voor de aanslag op de misdaadverslaggever.

Schouten is sinds de zomer van vorig jaar advocaat van B. en hoorde vorig jaar al dat hij op een dodenlijst staat. "Dat heb ik in eerste instantie telefonisch vernomen, vervolgens is er een gesprek geweest met de NCTV en de hoofdofficier van justitie."

"Het enige wat ik nu doe, is hopen dat Peter nog leeft. Verder heb ik niets te zeggen", liet Schouten dinsdagavond aan de NOS weten nadat hij hoorde over de aanslag op De Vries.