Een bijzonder moment aan de Markkade in Breda. Deze week is een einde gekomen aan het gemotoriseerd verkeer vanaf de kruising met de Slingerweg/Etnastraat en de Zoete Inval.

De route langs de Mark, die door veel automobilisten wordt gebruikt als sluiproute, gaat definitief dicht uit het oogpunt van verkeersveiligheid. Fietsverkeer kan wel van de route tegenover het gerechtsgebouw blijven gebruikmaken.

Maandag is begonnen met het plaatsen van totaal veertig bomenbakken op het wegdek rond de tunnel onder het spoor. Ook verschijnen er paaltjes in het wegdek. De afsluiting laat meteen een toename van het verkeer komende vanaf de Zoete Inval zien.

Ongevallen

In het verleden gebeurden langs de Markkade verschillende ernstige ongevallen, soms met dodelijke afloop.

In 2013 en 2014 raakten auto's te water. In 2018 reed er een auto het water in waarbij de bestuurder overleed, waarna in oktober 2020 een jongeman omkwam nadat hij met zijn voertuig in de Mark reed niet ver van het Spinveld.

Wethouder Daan Quaars meldde bij de aankondiging van de afsluiting van de Markkade dat een vangrail over de hele lengte te duur is. Bovendien wil de gemeente de weg op lange termijn bij 't Zoet trekken, het voormalige CSM-terrein dat door de gemeente Breda is aangekocht. Quaars: "We weten nog niet precies op welke manier, maar het bracht ons wel op het idee om dat weggedeelte nu al af te sluiten."