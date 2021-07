Een boot, een duikteam, brandweer, politie en ambulancemedewerkers. De hulpdiensten rukten dinsdag massaal uit naar Prinsenbeek. Dat gebeurde rond het middaguur, nadat een voorbijganger een rollator aantrof in het gras naast een diepe brede sloot. Gelukkig werd er niemand aangetroffen.

De rollator werd gevonden aan de graskant aan de Beekse Stationsweg. Direct werden de hulpdiensten gebeld.

Duikers troffen echter niemand aan in het water. Het is niet duidelijk hoe de rollator op de plek terecht is gekomen. De omstander heeft de rollator meegenomen om een tweede inzet van de hulpdiensten te voorkomen.