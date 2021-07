Aan de Bisonstraat in Breda zijn twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag, rond 2.00 uur. De voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en worden afgevoerd.

Hoe en in welke van de twee wagens de brand is ontstaan is onduidelijk. Het is niet duidelijk bij welk voertuig de brand is ontstaan.

De politie sloot 's nachts de weg af en doet onderzoek naar de branden, mogelijk is het vuur aangestoken.