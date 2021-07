De fusie tussen de kleinschalige, Bredase zorgorganisatie Ruitersbos en 'grote broer' Thebe, dat in Midden- en West-Brabant actief is, is bijna rond. De organisaties zijn er samen uit, nu moeten de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt de samenvoeging nog goedkeuren.

De afgelopen maanden hebben de zorgorganisaties bekeken welke vorm van samenwerking het best zou passen. Daar is een fusieovereenkomst uit voortgevloeid, die nu aan de autoriteiten is voorgelegd.

Dagopvang

De locaties van Ruitersbos liggen op één terrein, nabij het Mastbos aan de zuidkant van Breda. Er wonen 119 ouderen met een zorgindicatie en er werken 250 betaalde krachten en 100 vrijwilligers. Naast verzorgings- en verpleeghuiszorg biedt Ruitersbos ook herstelzorg, dagopvang en zorg aan huis in de aangrenzende wijken, Ruitersbos, Boeimeer en Ginneken.

Bij Ruitersbos zijn ze er trots op lange tijd als kleinschalige zorgorganisatie te hebben bestaan, maar met het oog op de toekomst is samenwerking noodzakelijk. De organisatie staat onder meer voor opgaven op het gebied van huisvesting, financiën, automatisering, zorginnovatie en duurzaamheid. Om hier goed voorbereid in te stappen, ontstond de wens nauw te gaan samenwerken met Thebe.

Identiteit

Ruitersbos krijgt te maken met nieuwbouw, dat was al bekend. De twee wooncomplexen aan de Brahmslaan 2 en 6 met twee keer 22 appartementen maken plaats voor twee nieuwe complexen met twee keer 36 appartementen. Buiten dat verandert er weinig voor de cliënten. Doel van Thebe is om de eigen identiteit van de kleinschalige woon- en zorglocatie te behouden.

Voor Thebe betekent de fusie vooral een versterking van de keten van ondersteuning en zorg in de wijde regio die zij al vormt.