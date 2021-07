Een scooter en een auto zijn vrijdag rond 23.45 uur met elkaar in botsing gekomen in Breda. De bestuurder van de scooter raakte hierbij gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de ernst van de verwondingen is niks bekend. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Vermoedelijk gaat het om een voorrangsfout, maar dat wordt nog verder onderzocht. Het kruispunt was tijdelijk deels afgesloten na het ongeval.