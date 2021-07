Bij een gezamenlijke controle door gemeenten, politie, douane en UWV op 30 juni is in Alphen-Chaam op een paar adressen huisvesting van arbeidsmigranten aangetroffen en zijn in Breda in drie garageboxen hennep gerelateerde goederen gevonden.

De actie, die vaker wordt gehouden, stond in het teken om spookbewoning in kaart te brengen en garageboxen en opslaglocaties te controleren in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. In de gemeenten Alphen-Chaam werden in totaal 74 woonadressen gecontroleerd. In Breda zijn 105 garageboxen bezocht.

In Alphen-Chaam zijn bij de controles op een aantal locaties huisvesting van arbeidsmigranten aangetroffen die bij de gemeente nog niet bekend waren. In Breda zijn drie garageboxen met hennep-gerelateerde goederen gevonden. Deze goederen worden afgevoerd voor vernietiging. Verder zijn er in één garagebox een grote hoeveelheid alcohol aangetroffen die door de Douane is onderzocht en is één keer een milieuovertreding geconstateerd.

Bij spookbewoning staat de woning op papier leeg, maar wordt deze in de praktijk wel bewoond. In sommige gevallen worden deze woningen gebruikt voor criminele activiteiten, zoals de opslag van gestolen goederen, drugs, geld, wapens. Daarnaast worden onder andere arbeidsmigranten vaak misleid en uitgebuit door hen te huisvesten in dit soort panden.

De controle werd uitgevoerd door het Baronie Interventieteam (BIT), waarin negen gemeenten samenwerken voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.