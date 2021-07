De Stichting Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij Breda (HASB) sluit aan bij de petitie '1 juli vrije dag in Nederland'. De petitie, die landelijk rond gaat, kan zaterdag 3 juli tijdens de herdenking van de afschaffing van slavernij bij het monument van de Vredesduif op het Groenedijkplein in de Hoge Vucht ondertekend worden.

Het HASB staat in contact met alle politieke partijen in Breda over het tekenen van de petitie, zo meldt woordvoerder Maria Floré. "Alle fracties bespreken onderling hun standpunt en motivatie en laten dit ons nog uiterlijk zaterdag weten."

Aanbieden aan wethouder

De organisatie zal namens de bezoekers en ondertekenaars de petitie aanbieden aan wethouder Marianne de Bie, met tevens het verzoek per brief petitie op de agenda van de gemeenteraad te zetten en net als de vier grote steden een advies aan de kamer te formuleren.

Het thema van de herdenking is: 'Bruggen slaan in een verdeelde samenleving'. De wethouder opent om 14.00 uur de bijeenkomst. Er zullen verschillende sprekers het woord voeren en er komt een Surinaamse verhalenverteller. Die programma-onderdelen worden afgewisseld met door slavernij beïnvloede muziek, zang, dans en culturele klederdracht.

Vanaf 1873 geen slavernij meer

Op 1 juli 1863 is de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen officieel afgeschaft. In de praktijk was er echter pas vanaf 1873 geen sprake meer van slavernij. Om bij de afschaffing tegemoet te komen aan de plantagebezitters, moesten veel tot slaaf gemaakten nog tien jaar in dienst blijven. Op papier waren ze dus vrij, maar in de werkelijkheid nog niet.