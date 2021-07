In Breda wordt nauwelijks gebruik gemaakt van het instrument van Buurtrecht. Het intrument is in 2018 ingevoerd met als doel het borgen van het recht op initiatief. "Er worden veel initiatieven genomen in Breda, van groot tot klein. Die ontwikkelen zich vaak organisch en niet via een beroep op Buurtrecht Breda", aldus het college van B en W.

Het college antwoordt daarmee op vragen van de CDA-fractie bij monde van raadslid Marc van Oosterbosch. Hij wilde weten hoe het eigenlijk zit met het Buurtrecht en of er vaak gebruik van wordt gemaakt.

Faciliterende rol

Het college: "In de praktijk zien we bijvoorbeeld initiatieven als onderhoud en beheer Sonsbeeckpark, overname Pekhoeve, wijkcentrum De Sleutel en het bewonersontwerp Willem-Alexanderplein Teteringen. De gemeente neemt hierin bewust een faciliterende rol in, zonder daarbij expliciet buurtrechten te benoemen. We hebben inmiddels meermaals gezien dat initiatiefnemers het prettig vinden om samen te werken met de gemeente, in plaats van alles in eigen regie uit te voeren."

Middelen en expertise

Het gaat dan volgens B en W met name om de financiële middelen, de expertise en het netwerk. "In de praktijk zien we dus vaak dat er goede afspraken gemaakt worden met initiatiefnemers. Dat heeft er ook mee te maken dat we in Breda al veel langer ervaring hebben met ruimte geven aan bewonersinitiatieven. Te denken valt aan de wijkdeals en wijkplatforms, maar ook aan Breda Begroot-trajecten. Wellicht is er in andere gemeenten meer behoefte aan een instrument om bewonersrechten af te dwingen. In Breda zien we dat die behoefte er nauwelijks is." Het instrument Buurtrecht blijft wel bestaan.