Sta je op een festival, blijkt je telefoon leeg. Dat gaat komend weekend in ieder geval niet gebeuren bij Ploegendienst. Je kunt hier namelijk je telefoon opladen aan de accu van een elektrische auto.

Dat gebeurt met behulp van de AirQon, een speciale box die stroom van een elektrische auto koppelt met je mobiele telefoon. Ze zijn al eerder gebruikt op Bredase festivals.

Medeorganisator Tijn Kapteijns van Ploegendienst: "We hebben op het terrein een speciaal punt waar bezoekers hun telefoon kunnen opladen. Ook voorzien we backstage een deel van de stroom uit elektrische auto's. De auto's die we backstage gebruiken zijn van bezoekers. Zij krijgen gratis toegang en worden door een privéchauffeur naar huis gebracht."

Twee vliegen in één klap

Wethouder Daan Quaars is enthousiast over het initiatief: "Door het inzetten van elektrische auto's van bij voorkeur bezoekers slaan we twee vliegen in één klap. De bezoeker komt op een duurzame manier naar het evenement en de auto wordt vervolgens ingezet als stroomvoorziening."