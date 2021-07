Wie worden King of the Court? Daar draait het om bij de beachvolleybalwedstrijden die in het weekend van 17 en 18 juli gespeeld worden op het Kasteelplein in Breda. In de week voorafgaand aan de topwedstrijden is er volop ruimte voor scholen, bedrijven en verenigingen om te sporten op het tijdelijke stadsstrand.

King of the Court is een relatief nieuwe spelvorm in het beachvolleybal, nog dynamischer en sneller dan de standaard wedstrijden. In Breda wordt het Nederlands kampioenschap gespeeld in deze vorm, daar doen 25 mannelijke en 25 vrouwelijke topteams aan mee.

Onder meer de Bredase zusjes Emi en Mexime van Driel zijn van de partij in hun thuisstad, vertelt Gijs Dieleman van Sportworx, de organisatie die door heel Nederland (eredivisie)beachvolleybaltoernooien organiseert. "De enige drie topteams van wie we zeker zijn dat ze ontbreken, zijn het mannenteam en de twee vrouwenteams die zich geplaatst hebben voor de Olympische Spelen in Tokio deze zomer."

Wie er exact aan de start verschijnen is pas de maandag voor het speelweekend definitief. Teams kunnen zich tot die tijd inschrijven voor het toernooi. Volgens Dieleman is publiek welkom bij de wedstrijden op het Kasteelplein. "We richten de omgeving coronaproof in en registeren wie er zijn. We verkopen geen toegangstickets, iedereen kan gewoon aanschuiven als er plek is."

Op zaterdag worden er naast het hoofdveld op het Kasteelplein ook wedstrijden gespeeld op twee velden bij Breda Beach. Op zondag zijn van 10.00 tot ongeveer 18.00 uur alle wedstrijden in de binnenstad. De finales worden vanaf ongeveer 16.00 gespeeld, eerst de vrouwen, daarna de mannen.

Aandacht voor breedtesport

Omdat Sportworx vindt dat ook de breedtesport aandacht verdiend, wordt het beachvolleybalveld al een week voorafgaand aan het NK-weekend aangelegd. Dieleman: "We hebben lijntjes met Breda Actief zodat onder meer scholen en verenigingen van maandag tot en met vrijdag verschillende beachsporten op het veld kunnen doen. Denk daarbij ook aan badminton of tennis. En we verzorgen op verzoek clinics, bijvoorbeeld met spelers uit de Nederlandse beachvolleybaltop, onder meer voor bedrijven."

Wie meer informatie wil over het programma, moet de site in de gaten houden: eredivisiebeach.nl