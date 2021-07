De regenboogbankjes in Valkenbergpark zijn donderdag opnieuw besmeurd met zwarte vloeistof. De vlag ligt daar sinds oktober vorig jaar voor de acceptatie van de lhbti-gemeenschap en werd vlak na de onthulling ook al vernield.

De verf, of zwarte inkt, was nog nat toen het donderdagochtend werd ontdekt. Het droop van de vlag af en viel voor de bankjes aan de Delpratsingel op de grond.

Met de gemeente en andere organisaties, die zich hard maken voor acceptatie van onder andere de lhbti-gemeenschap, zijn de bankjes op 11 oktober vorig jaar onthuld. De bankjes zijn een alternatief voor de regenboogzebrapaden waarvan de verf al snel vervaagde.

Een maand later, in november vorig jaar, werden de vlaggen ook al besmeurd. "Dit raakt me echt super erg", vertelde Bente Spooren van Bo Breda toen. "Dit is wel een steek naar de lhbti-gemeenschap en laat zien dat zulke symbolen nog steeds nodig zijn." Burgemeester Paul Depla noemde de actie 'respectloos'.

Het is onduidelijk wie er toen achter zat. Ook nu is niet bekend uit welke hoek de actie komt. Mogelijk hebben beveiligingscamera's het incident vastgelegd.