Er zijn genoeg historische bronnen die het zinvol en haalbaar maken om te onderzoeken wie de eigenaren waren van Joods vastgoed, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Breda door de Duitse bezetter is geroofd.

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad hebben gestuurd. Eind vorig jaar drongen diverse fracties al aan op een onderzoek naar deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van Breda.

In eerste instantie zag het college weinig heil in zo'n project. Er waren op het stadskantoor namelijk "geen aanvragen binnengekomen voor het doen van onderzoek naar Joods vastgoed". Onder druk van de raad heeft het stadsbestuur het Stadsarchief Breda alsnog de opdracht gegeven om uit te zoeken of zo'n onderzoek wel "zinvol en haalbaar" is.

Dat is het geval, laat het Stadsarchief nu weten. Niet alleen in Breda zijn er genoeg documenten te vinden die als bron kunnen dienen, ook bij het Brabants Historisch Informatie Centrum, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Nationaal Archief ligt voldoende bruikbaar materiaal om in te speuren.

Daarom gaat onafhankelijk historicus Sanne Stevens aan de slag, op zoek naar een antwoord op de vraag: wat is er gebeurd met het Joods vastgoed dat tijdens de Holocaust is onteigend? Het onderzoek van Stevens duurt ongeveer een half jaar.

De resultaten worden naar de raad gestuurd, maar ook naar professor Arnoud-Jan Bijsterveld van de Universiteit van Tilburg. Hij gebruikt de informatie voor zijn eigen onderzoek naar de geschiedenis van Joden in Noord-Brabant tussen 1900 en 1950.