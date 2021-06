Een automobiliste is woensdagmiddag tegen een boom gebotst op de Westerhagelaan in Breda. De bestuurster is door hulpverleners uit het voertuig geholpen.

Door onbekende oorzaak verloor de bestuurster de macht over het stuur en raakte van de weg. Ter hoogte van Poort Hil kwam ze tegen een boom tot stilstand. Haar auto is daardoor total loss.

De bestuurster is door hulpverleners op een brancard de ambulance ingebracht. Daarin kreeg ze medische assistentie.

De weg was afgesloten voor het overig verkeer. Een berger heeft de auto getakeld.