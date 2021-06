In de strijd tegen rondslingerende blikjes en plastic flesjes zet Breda de doneerring in. Dat is een metalen ring die om een afvalbak wordt gehangen. In de ring zitten gaten, waarin flesjes en blikjes kunnen worden achtergelaten. De eerste tien ringen komen terecht in de Willemstraat.

Dat schrijft wethouder Greetje Bos (Leefbaarheid, VVD) in een brief aan de gemeenteraad. Ze heeft een goede reden om aan de slag te gaan met de doneerring. Vanaf 1 juli moet in de hele Europese Unie statiegeld worden betaald voor kleine plastic flesjes. Anderhalf jaar later zijn de blikjes aan de beurt.

Bos laat weten dat zij en haar collega stadsbestuurders dat beleid van harte toejuichen. In de loop van juli worden er bovendien nieuwe gemeentelijke afvalbakken in de stad geplaatst. Die kunnen twee keer zo veel vuilnis verwerken als de oude modellen, aldus de wethouder.

In het verlengde van die introductie wil Bos ook experimenteren met de doneerring. Het is de bedoeling dat blikjes en flesjes, eenmaal leeggedronken, daarin worden achtergelaten. Daarna kan iemand anders de flesjes en blikjes meenemen om ze in te wisselen voor statiegeld.

De doneerring is een idee van het collectief The Happy Activist. In Duitsland is deze manier van inzamelen al in zo'n honderd steden geïntroduceerd. Breda zou volgens wethouder Bos de eerste Nederlandse stad zijn waar ze in gebruik worden genomen.

De eerste tien doneerringen worden opgehangen in de Willemstraat en directe omgeving. Op deze looproute van stad naar station en vice versa worden heel wat rondslingerende flesjes en blikjes teruggevonden. Daarom is dit volgens Bos de beste plek om uit te vinden of de doneerring ook echt werkt. Mocht dat het geval zijn, dan worden er meer opgehangen.