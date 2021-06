Door een kleine brand in de nacht van maandag op dinsdag is het Holland Casino in Breda gesloten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar door schade aan het noodstroomaggregaat is het niet veilig het casino te openen. Gasten van het casino in Breda zijn dinsdag uitgenodigd in het casino in Eindhoven.

Het is niet duidelijk wanneer de herstelwerkzaamheden zijn afgerond. De verwachting is dat er dinsdag een nieuw noodstroomaggregaat geïnstalleerd is. Deze zorgt bij eventuele incidenten dat de verlichting blijft werken voor een veilige ontruiming.