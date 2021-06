Er komen twee nieuwe landmarken in de Lage Vuchtpolder die verwijzen naar de verdedigingslinie uit de Tachtigjarige Oorlog, toen Breda omsingeld werd door de Spanjaarden. Deze zogenoemde redoutes staan los van de natuurontwikkeling in het gebied ten noorden van Breda.

In 2017 is al een eerste waterredoute aangelegd aan de Zwarte Dijk in de Lage Vuchtpolder. Komend najaar wil de gemeente Breda daar nog een vogel- en een waterredoute aan toevoegen. Het traject voor de omgevingsvergunning hiervoor loopt.

In en om de Lage Vuchtpolder, die wordt omsloten door Noord-Breda, Teteringen, Den Hout en Terheijden, werden in het verleden verschillende verdedigingswerken aangelegd.

De Spinolaschans en de Linie van den Munnikenhof zijn in dit gebied bewaard gebleven. Deze werken maken deel uit van de Zuiderwaterlinie. Deze verdedigingswerken zijn bedacht door vestingbouwer Menno van Coehoorn, om de vijand op afstand te houden.

De nieuwe redoutes moeten gezien worden als moderne verwijzingen naar de verdedigingswerken uit die tijd. Het gaat niet om reconstructies, het zijn afgeleiden van de uitkijkposten uit 1624, die destijds van aarde, en mogelijk ook plaggen en wilgentenen, werden opgebouwd. Die posten waren van tijdelijke aard.

Vandaag de dag is het doel de historie voor de lange termijn ter te beleven. Daarom wordt gekozen voor materialen die wel behouden blijven, maar die ook al in de tijd van de aanleg van de redoutes voor handen waren, zoals metaal, steen en hout.