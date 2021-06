Je hebt misschien gezien dat op sommige plekken de bermen én bloemen gemaaid zijn. Dit gebeurde onder meer aan de Claudius Prinsenlaan, dicht bij de Bijster. Waarom doet de gemeente Breda dat?

Het is niet voor niets dat de berm op sommige plekken wordt gemaaid. De gemeente doet dit in juni en juli, zodat uiteindelijk meer bloemen en kruiden terugkomen. "Dit lijkt gek, maar door het nu te doen krijgen de bermen de kans om voor de tweede keer dit seizoen in bloei te staan. De meeste bloemen hebben vóór deze periode ook de kans gehad om te bloeien en zaden te produceren." Kortom, hierdoor houdt de gemeente de bermen juist bloemrijk.

En insecten dan?

Overleven de bijtjes en andere insecten het wel? Jazeker, aldus de gemeente. Maaien gebeurt met een speciale messenbalk waarbij het gras wordt gesneden in plaats van gesnipperd. Hierdoor krijgen insecten de kans om uit het maaisel te kruipen en blijven de zaden van de bloemen in de berm liggen. Ook laat de gemeente altijd hoekjes lange vegetatie staan om niet in een keer het leefgebied voor de insecten weg te halen.

Gevaarlijke situaties

Het kan natuurlijk voorkomen dat een verkeerssituatie door hoog gras of bloemen gevaarlijk wordt. Is dit het geval bij jou in de buurt? Dan kun je dit melden bij de gemeente.