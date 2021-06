Een automobiliste is donderdagmiddag bij een inhaalpoging in het water gereden op de Effenseweg in Breda. Het ongeval gebeurde vlak voor de brug.

De bestuurster wilde net voor de brug een fietser inhalen en week uit. Daarbij raakte ze een lantaarnpaal, waardoor ze van het talud afreed. Ze kwam met haar voertuig in het water terecht.

Ze kon zelfstandig de auto verlaten en is niet gewond geraakt. De lantaarnpaal en de auto zijn behoorlijk beschadigd. Een berger zal het voertuig uit het water moeten takelen.

De fietser raakte niet gewond.