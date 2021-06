Een sponsorloop van de kinderen van De Kievitsloop levert KiKa 3350 euro op. Donderdagmiddag renden de 200 kinderen van de basisschool in de Haagse Beemden het bedrag bij elkaar. De loop was onderdeel van de Bredase Beweegweek. De kids hadden vooraf de keuze uit een aantal goede doelen. Daarbij kwam KiKa als favoriet uit de bus.

"KiKa helpt kinderen die kanker hebben, dat vind ik heel belangrijk", zegt Nikki (8) uit groep 4. Ze staat nog wat na te hijgen na haar deelname. Niet vreemd, want ze kwam tot maar liefst 12 rondjes rond de school.

"Ik vond het heel leuk om te doen, maar ook wel een beetje vermoeiend. Maar het is super belangrijk om voor KiKa geld in te zamelen." De kinderen renden telkens met twee groepen een kwartier. De ouders was ook gevraagd zich aan dit schema te houden, om drukte te voorkomen. De coronamaatregelen gelden nog steeds.

Enthousiast

De Kievitsloop aan 't Blok is een van de vijf basisscholen die aan de Bredase Beweegweek meededen. De Tweesprong, Boeimeer, Dom Helder Camara en De Rosmolen zijn de andere. "Alle kinderen zijn er heel enthousiast over", zegt juf Michelle Stroomer van de Kievitsloop terwijl de kids hun rondjes hollen.

"We hadden de hele week activiteiten in de pauzes, waarbij ze ook met andere sporten kennis konden maken. Zoals kickboksen en hockey. Het is toch vooral voetbal wat de klok slaat. Daarnaast waren er extra gymlessen en meer naschoolse activiteiten. We besteedden ook veel aandacht aan gezonde voeding, en betrokken de ouders ook bij de BeweegWeek."

Publiek

Die stonden ook in groten getale langs de kant hun kinderen aan te moedigen. Voor zover nodig, want de Kievitslopers deden hun naam eer aan. Wel opvallend was het onderlinge geklets tijdens de eerste rondjes, maar dat nam flink af naarmate de meters vorderden.