Om Bredanaars te wijzen op de gevaren van internet, biedt de gemeente Breda een leerprogramma aan voor zowel jong als oud. Voor basisscholieren is deze week de game Hackshield gepresenteerd, volwassenen kunnen zich laten bijspijkeren over cybercriminaliteit met de online training Cybercrime Challenge.

In de game Hackshield worden kinderen van 8 tot 12 jaar opgeleid tot 'Cyber Agents' die zichzelf en hun omgeving beschermen tegen cybercrime. Breda is een van de gemeenten die het spel gratis aanbiedt. De JF Kennedyschool in Hoge Vucht had dinsdag de primeur, de bedoeling is dat meer basisscholen volgen.

Voor volwassenen ontwikkelde de gemeente de Cybercrime Challenge. Dit is een online trainingsprogramma dat leert hoe je criminelen buiten de digitale deur houdt.

Voor verantwoordelijk wethouder Greetje Bos is de aandacht voor jongeren een logisch vervolg op de buurtpreventie die de gemeente een paar jaar geleden in het leven riep. "We hebben intussen 35 ambassadeurs in de hele stad, 'gewone' mensen die we hebben opgeleid om buurtgenoten te helpen met digitale veiligheid. Dat werkt heel goed. In plaats van te zeggen wat goed is, laten we het de Bredanaars zelf uitleggen."

Cybercrime is de enige criminaliteitsvorm die groeit, zo wijzen cijfers uit. Van alle criminaliteit is intussen 72 procent digitaal. Bos: "De schaamte van mensen die slachtoffer zijn, is nog steeds groot. De bereidheid om aangifte te doen, is maar 10 procent. Criminele organisaties hebben zelfs psychologen in dienst om hun kans van slagen te vergroten. Toch is met bewustwording en enkele tips heel veel te voorkomen."

De game voor scholieren is hier te downloaden.

De cybercrime challenge is hier te vinden.