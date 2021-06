De informatie die de gemeente Breda verstrekt moet duidelijker en begrijpelijker. Ook de toegang tot de voorzieningen van het stadskantoor kan wel wat laagdrempeliger. Verder wordt er meer om maatwerk gevraagd, vooral bij het zoeken naar een baan.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Breda door het onderzoeksbureau Magis. In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Boaz Adank (Sociale Zaken, VVD) dat hij de resultaten 'met gepaste trots' presenteert.

Dat enthousiasme baseert hij onder meer op de goede rapportcijfers die de 'cliënten' van het stadskantoor uitdelen. Zo wordt het eerste contact met de gemeente gewaardeerd met een 7,5. Bovendien laat 70 procent van de ondervraagden weten dat ze een goede herinnering hebben overgehouden aan dat eerste contact.

De ambtenaren doen het zelfs nog iets beter: zij krijgen het rapportcijfer 7,8. Dat is onder meer omdat ze de Bredanaars die bij hun loket aankloppen serieus nemen en hun afspraken nakomen. Overigens neemt de tevredenheid af, als het gaat om vervolgafspraken. Er zou wel eens wat vaker een nazorg-belletje gepleegd kunnen worden.

Moeilijk de weg vinden

Verder hebben de onderzoekers ontdekt dat er nog wel iets valt te verbeteren aan de manier waarop informatie door het stadskantoor wordt verstrekt. Zo klaagt een op de tien Bredanaars dat hij moeilijk de weg kan vinden op de website van de gemeente. Verder is slecht iets meer dan de helft van de ondervraagde bewoners het eens met de stelling: 'de informatie op de website is duidelijk'. Brieven en e-mails scoren wat dat betreft overigens beter.

Aldoende komen de opstellers van de enquête met het nogal voor de hand liggende advies dat de informatie van de gemeente 'nog duidelijker en begrijpelijker kan worden gemaakt'. In zijn brief aan de raad laat wethouder Adank weten dat daar al werk van wordt gemaakt. "Aan de website wordt voortdurend gewerkt, zowel aan teksten als toegankelijkheid. Momenteel worden alle standaardbrieven herschreven in heldere taal en met cliënten gaat in het vervolg vaker gebeld worden. Dit verbeterpunt sluit aan op het programma Slimmer Werken", aldus Adank.

De wethouder maakt ook werk van de roep om meer maatwerk en overleg bij het zoeken van werk: "Er is veel mogelijk en de cliënt zal hier meer naar worden gevraagd."