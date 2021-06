Het rubberboten evenement Breda Drijft moet vanwege corona een maand later gehouden worden. De nieuwe data zijn zaterdag 21 en zondag 22 augustus.

De organisatie baalt er enorm van, maar in overleg met de gemeente Breda is besloten om Breda Drijft 2021 te verplaatsen naar zaterdag 21 en zondag 22 augustus. "Dit in verband met de landelijke coronamaatregelen. We balen echt enorm van dit moeilijke besluit, maar zijn er zeker van dat Breda Drijft een nog veel mooier feestje gaat worden op de nieuwe datum", zo melden de organisatoren van Bootje Varen.

Het waterfeest golft heen en weer. Tijdens het vijfjarig jubileum in 2018 trok Breda Drijft 2750 deelnemers. Ook de versie van 2019 was een groot succes. In 2020 lag alles stil vanwege corona en nu wordt het festival een maand uitgesteld. De al gekochte kaarten voor Breda Drijft voor juli 2021 blijven geldig voor het nieuwe weekend. Ook de afterparty bij STRND verhuist mee samen met alle artiesten die geboekt zijn. Vragen via info@bredadrijft.nl.