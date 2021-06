Een kruispunt in Rijsbergen is maandagmiddag blank komen te staan. Het kruispunt is tijdelijk afgezet en de brandweer is ter plekke om het verkeer te regelen, aangezien de kruising nog wel even dicht zal zijn.

Waarschijnlijk is niet de neerslag, maar een kapotte waterleiding de oorzaak van het ondergelopen kruispunt. Het water komt tussen de tegels door omhoog.

Brabant Water zal in Rijsbergen de hoofdleiding dicht moeten draaien en de kapotte waterleiding repareren, voordat de kruising weer open kan. Het is niet bekend hoe veel tijd dit in beslag gaat nemen. Tot die tijd zal het verkeer omgeleid worden.