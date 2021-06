Drie mannen hebben maandagochtend een medewerker van een casino aan de Kerkstraat in Made overvallen. Ze namen zijn sleutels en code mee en maakten een onbekend geldbedrag uit het casino buit. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer belde rond 2.30 uur de hulpdiensten. Bij het afsluiten van het casino werd hij onaangenaam verrast door de mannen. Ze zetten hem onder druk en pakten zijn sleutels af. Ook werd de alarmcode geëist. Terwijl twee overvallers de medewerker vasthielden, ging de derde vermoedelijk het casino binnen. Daar werd een onbekend geldbedrag weggenomen.

Na het belletje van het slachtoffer is de politie meteen naar het casino gegaan. Daar was op dat moment niemand meer aanwezig. De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. De casinomedewerker heeft aangifte gedaan.