De bevrijding van Breda, de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, maar ook onze vrijheid nu; het zijn allemaal onderwerpen die aan bod komen tijdens een bezoek aan het Maczek Memorial in Breda.

Nu corona op zijn retour is, zet het museum de deuren weer open voor scholen.

Het nieuwe pand van het Maczek Memorial aan de Ettensebaan was amper open, toen corona zijn intrede deed. Slechts zes schoolklassen heeft het museum na de opening kunnen ontvangen. Nu het virus op zijn retour is, hoopt de educatiecommissie weer groepen 7 en 8 te ontvangen. Via de website is een uitgebreid lessenpakket beschikbaar.

Discriminatie

Tijdens een bezoek aan het museum wordt niet alleen gesproken over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, maar ook over vrijheid vandaag de dag. Onderwerpen als discriminatie om huidskleur of religie worden aangesneden.

Geschiedenisstudenten van Fontys Hogeschool hebben ook een project voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Daarmee wil het museum dit najaar starten. Het project is gericht op de vierde klassen van middelbare scholen.