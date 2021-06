De politie in Breda heeft drie personen aangehouden na de grote vechtpartij van afgelopen zondag aan de Fellenoordstraat. Bij die vechtpartij raakte tenminste één persoon gewond. Ook zou iemand met een hamer geslagen zijn.

Aan het einde van de zondagmiddag kreeg de politie verschillende meldingen van een vechtpartij tussen meerdere mannen op de Fellenoordstraat. Er werd gesproken over het gebruik van een hamer en messen. Toen de politie arriveerde, waren de meeste mensen daar al weg. De politie vond nog wel een slachtoffer. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De personen die om het slachtoffer heen stonden, gaven volgens de agenten een verward verhaal over de vechtpartij. Ze zijn aangehouden voor openlijk geweld. De politie is nog een verder onderzoek gestart naar het incident, want de verwachting is dat er meerdere mannen meededen aan de vechtpartij. De politie zal ook gebruik gaan maken van beelden van camera's die in de buurt hangen om de daders op te pakken.