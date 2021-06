Twee jongens (13 en 14) zijn zaterdagmiddag door het oog van de naald gekropen, aldus de politie in Breda. Meerdere agenten kwamen af op een melding dat er twee mannen met bivakmutsen en automatische wapens ergens in de bosjes zouden liggen. Uiteindelijk bleek het om jongens te gaan met speelgoedwapens en zelfgemaakte maskers en vesten.

Met 'zware vesten' en de hand op het holster werden de twee jongens in de bosjes door meerdere agenten benaderd op de Cimburglaan. "Het is maar goed dat de jongens geen rare beweging maakten toen ze werden aangeroepen. Dan hadden we nu in een hele nare situatie gezeten", schrijft de Officier van Dienst in een statement.

De jongens zijn met de schrik vrij gekomen en krijgen geen straf van de politie. De door de jongens gemaakte uitrusting en nepwapens zijn vernietigd en de politie is een gesprek aangegaan met de ouders.