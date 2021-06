Een scooterrijder raakte zaterdag gewond bij een botsing met een auto op bedrijventerrein IABC in Breda. Een automobilist zag de scooterrijder, die over het fietspad reed, over het hoofd en botste tegen hem op.

Omstanders die het ongeval zagen gebeuren, boden direct eerste hulp aan de gewonde man. Een ambulance kwam ter plaatse en nam hem mee naar het ziekenhuis voor verdere controle.

De automobilist kwam met de schrik vrij.