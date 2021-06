Marché Hoezee, de markt vol vintage en originele producten van creatieve makers en ambachtslui, heeft een nieuwe plek. Zaterdag 19 juni, 3 juli en 17 juli wordt hij gehouden op het Ingen Houszplein.

Daar staat de markt tussen 10.00 en 17.00 uur naast de weekmarkt die er altijd al is. Vormt zo een vrolijke aanvulling op de verse groente, vis en kaas die daar te vinden is. Biedt koopjesjagers de kans om niet langs de kramen van één, maar langs die van twee te struinen. Om wellicht ook even binnen te wippen bij Ingenhousz, het pand aan het plein waar (overdekt) horeca is.

Voor Marché Hoezee een leuk avontuur. Na jarenlang onder meer in de Sint Janstraat in het Bredase stadshart te hebben gestaan, wil de markt graag meer ruimte voor het vertrouwde, maar ook voor een nieuw publiek.

Vooralsnog strijkt de markt (in wat kleinere opzet dan gewoonlijk) als proef neer op het plein. Later verhuist hij wellicht naar andere plekken in Breda.